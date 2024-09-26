İstanbul'da taksi şoförü polis aracına çarpıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da taksi şoförü polis aracına çarpıp kaçtı

İstanbul Esenler’de seyir halindeki bir araç polis aracına çarparak kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalan taksi şoförü alkollü çıktı.

Esenler’de seyir halindeki bir taksici polis ekip otosuna çarparak kaçtı. Polislerin kısa sürede yakaladığı taksici 2.18 promil alkollü çıktı. Yakalanınca ekiplere saldıran taksi şoförü polis merkezine götürüldü.

Saat 09.30 sıralarında Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde meydana gelen olayda 34 TCZ plakalı taksi şoförü Oktay Ürer, seyir halindeki polis ekiplerine çarparak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden Oktay Ürer, Atışalanı köprüsü mevkiinde yakalandı. Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2.18 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Çekici yardımıyla taksi olay yerinden götürülmek istendi. Şoför, taksiyi çekmek isteyen ekiplere saldırdı. Ürer daha sonra polisler tarafından emniyete götürüldü. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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