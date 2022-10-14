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Beyoğlu'nda taksici 2.2 kilo marihuana ile yakalandı

Taksim’de “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ticari taksi sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Taksiye polisler baskın düzenledi. Taksinin bagajında 2.2 kilogram marihuana ele geçirildi. Taksici tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:02
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İstanbul'da taksici 2.2 kilo marihuana ile yakalandı

Beyoğlu'nda taksici 2.2 kilo marihuana ile yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul’da uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara imza polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Polisler, Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Dolapdere’de uygulama yapmaya başladı. Uygulama sürdüğü esnada 34 TGZ 53 plakalı ticari taksi sürücüsü, Irmak Caddesi’ndeki noktaya yaklaştığı esnada polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 

Bunun üzerine Beyoğlu polisi, ticari taksiyi kovalamaya başladı. Tarlabaşı semtinin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan ticari taksi sürücüsünün peşini bırakmayan polis ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde trafik durduğu esnada araçlarından indi.

TUTUKLANDI

Taksinin kapısını açarak binen ve sürücüsünü etkisiz hale getiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ardından arama yapmaya başladı. Aracı didik didik arayan polis ekipleri, bagajında yaptığı aramada şeffaf poşetlere doldurulmuş 2 kilogram 200 gram “marihuana” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 500 lira ile 50 dolara ise el konuldu. Nefes kesen kovalamaca ve yapılan aramalar sonucu uyuşturucuların bulunması kameralara saniye saniye yansıdı.

Aramaların ardından uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan Cesur P., ise adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla emniyete otoparkına götürüldü. 

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Cesur P., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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