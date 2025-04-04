İstanbul'da taksici terörü bitmek bilmiyor! Taksici kadın yolcusunun kâbusu oldu: O anlar böyle kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförü, tartıştığı yolcusuna tokat atıp saçını çekti. Kadınları araçtan indiren şoförle yolcular arasındaki tartışma devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddet görüntüleri büyük tepki topladı.

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana gelen olayda, taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şoför Muhsin D.'nin, ön koltukta oturan Efnan Hacer D.'ye tokat atarak saçını çekmesiyle sonuçlandı.

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Olay sırasında yoldan geçen bir kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Hacer D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhsin D., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul'da taksici terörü bitmek bilmiyor! Taksici kadın yolcusunun kâbusu oldu

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