İstanbul’da taksici terörü! Onlarca taksici yurdu bastı: Levyeyle saldırdılar

Olay, saat 03.00 civarında Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak’ta gerçekleşti. Cerrah Mehmet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu’na gelen iki öğrenci ile bir taksi şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi şoförünün yardım istemesiyle çok sayıda taksici olay yerine geldi ve kavgaya katıldı.

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LEVYEYİ ALIP ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, bir taksicinin bagajdan levyeyi alıp öğrencilere saldırması yer aldı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Kavgada bazı kişiler hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. Öğrenciler taksiciden şikayetçi oldu; taksi şoförü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yurtta kalan bir yakınına eşya almak için gelen anne Şükran Taşkın ve iki oğlu, iddiaya göre taksinin gencin ayağının üzerinden geçmesiyle taksiciyle tartıştı. “Nasıl araba sürüyorsun?” tepkisine öfkelenen şoför, bağırmaya başlayınca kavga çıktı. Şoförün duraktan arkadaşlarını çağırmasıyla ortalık karıştı.

Oğullarını korumaya çalışan anne darp edildi; güvenlik ve öğrenciler, kadını yurdun içine aldı. Taksiciler, tepki gösteren öğrencilere sopalarla saldırdı, yurdun turnikelerini kırdı. Aile, arabada bulunan gelin ve bebeğin kapısının zorlandığını belirtti. Polis gelince taksiciler dağıldı; aile şikayetçi oldu.

“OĞLUMUN AYAĞININ ÜZERİNDEN TAKSİ GEÇTİ”

Anne Şükran Taşkın, “Oğlumun ayağının üzerinden taksi geçti, tepki gösterince şoför küfür etti. Kavga başlayınca ayırmaya çalıştım, bana da vurdular. Yurttakiler beni içeri aldı; taksiciler bu sefer öğrencilere saldırdı.” dedi. Mustafa Taşkın ise, “Tartışma sonrası 20 taksici sopa ve bıçakla geldi. Annemi, beni darp ettiler; arabamızın kapısını zorladılar. Öğrenciler tepki gösterince onlara saldırdılar.” diye anlattı.

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