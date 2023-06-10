İstanbul'da taksiye binmeyin: UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelen taraftarları böyle uyardı

Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 75 bin taraftarın mücadeleyi izlemesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesi özellikle Taksim ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde toplanan taraftarlar, maça toplu ulaşımla gidecek.

UEFA, finali izlemeye gelen İngiliz ve İtalyan taraftarlara 'taksi' kullanılmaması uyarısında bulundu.

''TAKSİ KULLANMANI ÖNERMEYİZ''

UEFA açıklamasında, “Taksi uygun bir seçenek gibi görünse de İstanbul trafiğini tahmin etmek oldukça zordur ve yolculuk beklediğinizden uzun sürebilir. Maç günü stadyum çevresinde kapanacak yolları da düşününce, taksi kullanmanı önermeyiz” ifadelerini kullandı.

UEFA'nın görselinde ise “En hızlı ve en güvenli yolculuk için ücretsiz servis otobüslerinden ve toplu taşıma araçlarından yararlanın” denildi.

Açıklamanın devamında İstanbul'daki taksi ücretleri ile ilgili şöyle denildi;

“Diğer günlerde İstanbul’da taksiler çok yaygındır ve taksimetre ile çalışır. Standart sarı taksiler dışında turkuaz (genelde %15 daha pahalı) ve siyah (genelde iki katı pahalı) taksiler de daha rahat alternatifler sunar. Çoğu araç için nakit parayla ödeme yapılır. Taksimetre açılış ücreti yaklaşık 0.51 avro, kilometre başına fiyat ise 0.32 avrodur. Ancak havaalanından taksi tutarsan daha pahalı olacaktır.”

Diğer taraftan maç biletine sahip taraftarlar, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden stadyuma gidecek otobüslere ücretsiz olarak binebilecek.

İşte UEFA'nın o paylaşımı;