İstanbul'da tehlikeli görüntü: İki çocuk yürekleri ağza getirdi!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
İstanbul'da tehlikeli görüntü: İki çocuk yürekleri ağza getirdi!

Sarıyer'de şişme botla denize açılan 2 çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tehlike dolu anları kameraya yansıdı.

Sarıyer Sahili'nde şişme botla denize açılan 2 çocuk, uzun süre kürek çektikten sonra kıyıdaki vatandaşlarca fark edildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi gönderilirken, çevredekilerin yardımıyla çocuklar kıyıya çıkarıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, iki çocuğun Boğaz'da kürek çekmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde kürek çeken çocukların kıyıya dönmeye çalıştıkları, bu esnada yakın mesafeden tur teknesinin geçtiği anlar yer alıyor.

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