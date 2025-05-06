İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 JDP 68 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak devrildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçenler, sürücüyü aracın içinden çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Araç olay yerine gelen vinç ile devrildiği yerden kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

İstanbul’da tekstil ürünleri taşıyordu! Kaldırıma çıkıp devrildi

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