19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de otobandan yolun karşısına geçmek isteyen yaya, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 01:16
Takip Et

İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
+
Aa
-

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Yerlikaya kontrolündeki 34 TJB 14 plakalı ticari taksi otobandan karşıya geçmeye çalışan H.A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından hayatını kaybeden H.A. Adli Tıpa götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan taksicinin arkadaşı Yaşar Yıldırım, “Olay, Ankara istikametinde şahsın aracını bağlıyorlar alkollü olduğu için. Çekici arkadaş gelip şahsın aracını alıp götürüyor. Araç şoförü ise çekici ile gitmiyor. Karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın önüne atlıyor ve kaza oluyor.” dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
1
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
2
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
3
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
4
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
5
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
6
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
7
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
﻿KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
﻿KPSS'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
﻿İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿İstanbul'da ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Rıza Çalımbay: Ben hiçbir yerden korkmam
﻿Rıza Çalımbay: Ben hiçbir yerden korkmam
﻿Rıza Çalımbay: Ben hiçbir yerden korkmam
﻿İran’da SU-22 savaş uçağı düştü
﻿İran’da SU-22 savaş uçağı düştü
﻿İran’da SU-22 savaş uçağı düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.