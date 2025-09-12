İstanbul’da toplu taşımaya zam!

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu taşımaya yüzde 30 zam, oy çokluğuyla kabul edildi.







İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kentte toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamlamasının ardından Komisyon tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması istenmişti.







