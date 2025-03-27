İstanbul'da toplu ulaşıma kısıtlama!

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 27, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak…