İstanbul'da toplu ulaşıma kısıtlama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da toplu ulaşıma kısıtlama!

Son dakika... Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrası yapılan eylemlere ilişkin yeni toplu ulaşım kısıtlaması yapıldı.

Metro İstanbul, ''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''

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