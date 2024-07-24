İstanbul’da toplu ulaşıma zam. Yarından itibaren geçerli olacak

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
İstanbul’da toplu ulaşıma zam. Yarından itibaren geçerli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yarın düzenlenecek Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin işlettiği ulaşım hatlarına zam yapılacağı iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ocak ayında yapılan yüzde 18'lik zammın ardından toplu taşıma ücretlerinde bir kez daha değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Yarın Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine ilişkin düzenleme teklifinin ele alınması bekleniyor.

Gündeme getirilecek yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi durumunda, şu anda metro ve otobüslerde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 liraya yükselmiş olacak.

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