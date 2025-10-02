İstanbul’da torbacı avı! Sokak satıcıları tek tek toplandı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturuculara yönelik düzenlenen operasyonda 189 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. "İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. 171'i tutuklandı. 18'İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını" bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada:

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı.

171'i TUTUKLANDI.

18'İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

