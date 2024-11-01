İstanbul'da Trabzon günleri başladı

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Trabzon Kültür Buluşmaları başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek olan ve Trabzon kültürünün tanıtımının yapıldığı etkinlikte her gün saat başı bir konser yer alıyor.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen “Kültür Buluşmaları’ında her hafta Perşembe ve Pazar gümleri arasında farklı bir il tanıtılıyor. 4 gün süren etkinlik kapsamında bu hafta Trabzon kültürü vatandaşlarla buluşuyor.

31 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek olan Trabzon Kültür Buluşmalarında, halk oyunları gösterileri, yemek stantları, yöresel ürün satışı gibi pek çok etkinlik gerçekleşiyor.

Saat başı yeni konser

Ziyaretçilerin Trabzon’un lezzetlerini tatma imkanı bulduğu etkinlikte, her gün saat başı farklı bir sanatçının sahne aldığı halk müziği konserleri de yer alıyor.

31 Ekim Perşembe günü DJ Performansıyla başlayan etkinliğin gün gün program akışı şu şekilde:

1 Kasım Cuma günü konserleri; Saat 14.00: Barış Barutçu, 15.00: Rüştü Çavuş, 16.00: Nurettin Kahveci, 16.30: Cemal Kaygusuz, 17.00: Protokol Açılışı 18.00: Aşık Süleyman Göksal, 19.00: İlknur Yakupoğlu, 20.00: Emirhan Usta, 21.00: Ceren Ece Öksüz

2 Kasım Cumartesi günü konserleri; 12.00: DJ Performansı Sibel Kalkuz, 13.00: Trabzon’a özgü bir eğlence türü olan Otçu Yürüyüşü, 15.00: Yücel Aktaş 16.00: Serhat Şahin, 17.00: Ali Kurt, 18.00: Uğur Albayrak, 19.00: Safa Tatoğlu, 20.00: Turan Selin, 21.00: Onur Atmaca

3 Kasım Pazar günü konserleri; 12.00: Yılmaz Kasapoğlu, 13.00: Furkan-İlyas Derya, 14.00: Hilmi Kara, 15.00: Filiz Karadeniz, 16.00: Efe Karagüzel, 17.00: Hilmi Yerebakan, 18.00: Adnan Yılmaz, 19.00: Adem Ekiz, 20.00: Mesut Uçar, 21.00: Onay Şahin

Sırada Erzincan ve Ordu var

Kültür Buluşmaları kapsamında Trabzon'un ardından, 7-10 Kasım tarihleri arasında Erzincan günleri, 14-17 Kasım tarihleri arasında ise Ordu günleri gerçekleşecek.