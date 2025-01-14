İstanbul'da trafiğe girmemek için öyle bir yol buldular ki... Sosyal medya bu çifti konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da yaşanan bir çift sabah işe giderken geçirecekleri vakitte uyumak için çok konuşulan bir yol buldu. O anları sosyal medyadan paylaşılan çiftin görüntüleri viral oldu.

İstanbul'da yaşayan bir çift işe giderken yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Çiftin paylaşımı viral oldu.

05.30'da kalkarak hazırlık yaptıkları görünen çift hazırlık sonrası otoparka inip araçlarına biniyorlar. Yanlarına battaniye alan çiftin paylaşımında araç içini ısıtarak yeniden uyumak için hazırlık yaptıkları görülüyor.

İş yerine 35 dakikada varınca arabada çift araç içinde uyuma hazırlığı yapıyorlar. Mesai saatine kadar iş yeri önünde uyuyan çift sonrasında arabada hazırlıklarına devam edip, iş yerlerine geçiyor. İstanbul'da yolda geçirilen süreyi aza indirmek ve uyuyabilmek için bulunan bu çözüm sosyal medyada çok fazla paylaşıldı.

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