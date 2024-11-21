İstanbul'da trafik felç oldu. Önce şiddetli yağmur sonra Avrasya Tüneli'nde yangın

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış, ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yollarda su birikintilerinin oluşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Avrasya Tüneli'nde yaşanan yangın nedeniyle tünelin geçici olarak kapatılması ise trafiği adeta durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu öğleden sonra yüzde 83'e kadar çıktı.

RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler bu bölgelerde araçlarını güçlükle hareket ettirdi.

D-100 VE TEM’DE YOĞUNLUK ZİRVE YAPTI

D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy’e kadar uzandı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sancaktepe Atayolu Caddesi’nde şiddetli yağışın etkisiyle rögarlardan taşan sular yolları doldurdu. Araçlar bu bölgelerde güçlükle seyretti.

AVRASYA TÜNELİNDE YANGIN

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nde yanan araç bölgeden kaldırıldı ve Avrupa - Anadolu yönü araç trafiğine açıldı.

İBB TRAFİK VERİLERİ: YOĞUNLUK YÜZDE 80'İ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.25 itibarıyla yüzde 83’e ulaştı. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi nedeniyle trafiğin ilerleyen saatlerde de yoğun olacağı tahmin ediliyor.