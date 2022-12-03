İstanbul'da trafik kazası sonrası yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kamyonet ile hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Sürücüler, kavga sonrasında araçlarına binerek uzaklaştı.

Kavga anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.