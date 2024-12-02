İstanbul'da trafik magandası dehşet saçtı. Kavgayı kadın da ayıramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bakırköy'de trafik magandası tartıştığı sürücünün önünü aracıyla kesti. Yanında bir kadın bulunan adama hakaretler yağdıran şehir eşkıyası aracın camını kırdı. İkili arasında çıkan yumruklu kavgayı camı kırılan sürücünün yanındaki kadın da ayıramadı.

Trafikteki kavgalara her gün yenileri ekleniyor. Hayat pahalılığı, işsizlik gibi etkenlerden dolayı insanlar adeta saatli bombaya döndü. İçindeki öfkeyi bastıramayanlar ise sudan sebepleri bahane ederek terör estiriyor.

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Bakırköy’de D-100 Karayolu'nda da 2 araç sürücüsü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma uzadıkça uzadı.
İçindeki canavar ortaya çıkan maganda Bakırköy'de bir kadının da içinde bulunduğu aracın önünü kendi aracıyla kesti.

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Sürücünün açtığı kapıyı baldırıyla sertçe kapatan adam hakaretler etmeye başladı. Bu sırada aracın sürücü tarafında bulunan camı da kırdı.

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Diz aynasını da kıran adamın hakaretlerine daha fazla tahammül edemeyen sürücü kapıyı açarak aracından indi. İkili arasında yumruklu kavga başladı.

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Bu sırada araçtan inen kadın da kavgayı ayırmak için canla başla uğraştı. Ama uğraşları sonuç vermedi. Şehir magandası cüsse olarak kendisinden çok ufak olan sürücüyü bir ara bariyerlere yatırdı.

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Kavgayı gören ve kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Her iki sürücü da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları ise bilinmiyor.

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