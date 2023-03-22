İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İki yakada yoğunluk artıyor

Ramazan ayının ilk sahuru ve etkili sağanak yağışı birleşince İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da trafik yoğunluğu yer yer yüzde 90'ı gördü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakasına geçişte uzun araç kuyrukları var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik Haliç Köprüsü'ne kadar uzadı.

İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 85 olarak ölçüldü.