İstanbul'da trafik yoğunluğu gece de sürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu gece de sürdü

İstanbul'da trafik yoğunluğu gece saatlerinde de sürdü. 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gidenler, yolları doldurdu.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu. Ankara istikametine D-100 Karayolu'nu kullananlar saat 00.30 sıralarında Çağlayan mevkiinde güçlükle ilerledi.

Öte yandan bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

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