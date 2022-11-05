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  • İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da seyir halindeki kadın sürücünün aracına zarar verdikleri iddia edilen iki kişi polislerce yakalandı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:21
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İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da trafikte seyir halindeki kadın sürücünün aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde N.T. isimli kadın sürücünün aracına motosikletli 2 şüphelinin zarar vermesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.K. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifade veren zanlılar, motosikletle seyir halindeyken N.T'nin aşırı süratli olarak aracını önlerine kırdığını ve bu nedenle kendi araçlarının hakimiyetini kaybederek yere düştüklerini, trafik ışıklarında durduğunu fark ettikleri N.T'nin tutanak tutmamak için kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "mala zarar verme, tehdit ve hakaret ile trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
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