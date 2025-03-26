İstanbul’da trafikteki silahlı tehdit anı kamerada! Yürekler ağza geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bayrampaşa'da trafikte yol verme yüzünden tartışan otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında gergin anlar yaşandı. Motosikleti sıkıştıran otomobil sürücüsü, silah çekerek tehdit etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.

Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul’da trafikteki silahlı tehdit anı kamerada! Yürekler ağza geldi

İstanbul’da trafikteki silahlı tehdit anı kamerada! Yürekler ağza geldi

İstanbul’da trafikteki silahlı tehdit anı kamerada! Yürekler ağza geldi

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