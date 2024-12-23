İstanbul'da tramvay kazası: 1 kişi ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beyoğlu'nda Tophane durağında 1 kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir vatandaş tramvayın altında kaldı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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Beyoğlu Tophane tramvay durağında yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Mustafa Ayan tramvayın altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan adamın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Ayan, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kaldı.

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Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, tramvayın altında sıkışan Ayan’ı kurtardı.

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Sedyeye konularak ambulansa alınan Ayan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Bilincinin açık olduğu öğrenilen Ayan'ın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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