Papa 14. Leo Türkiye ziyareti kapsamında bugün yeniden İstanbul’a geldi. İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa’nın ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Papa sonrasında ise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek.

Papa 14. Leo’nun sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Patrik Bartholomeos ile görüşecek Papa ortak bildiriye imza atacak.

Papa 14. Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

BU DURAKLARDA TRAMVAY DURMAYACAK

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle toplu taşımada düzenleme yapıldı. İstanbul Valiliği’nin altığı karar doğrultusunda saat 11.00’den itibaren T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları kapanacak. Yapılan açıklamaya göre araçlar ikinci bir emre kadar bu duraklarda durmayacak.