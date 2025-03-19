İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi! CHP'den Maltepe'de toplanma çağrısı gelmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak tüm polislerin izinleri iptal etti.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞRI YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine vatandaşları bugün saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya davet etmişti.

Çelik toplu açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için toplanacaklarını ve tüm vatandaşları da davet ettiklerini açıklamıştı.

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşımda "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" demişti.

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da güvenlik tedbirleri artırıldı.

CHP'nin bugün Maltepe'de düzenleyeceği miting nedeniyle İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi. İstanbul'da görevli polisler tüm gün mesai yapacak.