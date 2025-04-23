İstanbul'da tüm üniversiteler tatil edildi! YÖK Başkanı açıkladı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem 13 saniye sürerken, en büyüğü 5.9 olmak üzere 51 artçı deprem daha meydana geldi.

Yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerçekleştirdiği açıklamada okulların 2 gün tatil olduğunu açıkladı.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Tekin'in ardından bir açıklama da YÖK başkanından geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.