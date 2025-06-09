İstanbul’da tüyler ürperten olay! Cesedi halıya sarılı bahçede bulundu: 4 çocuk babasıydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak'taki bir gecekondunun bahçesinde halıya sarılı bir ceset olduğu yönündeki ihbar üzerine adrese gitti.

Evin bahçesinde, halıya sarılmış haldeki cesetle karşılaşan ekiplerce yapılan incelemede, cesedin 4 çocuk babası 49 yaşındaki Murat Demirkıran'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının ardından Demirkıran'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, 5 Haziran'da aynı sokakta yaşayan arkadaşı U.H'nin (30) evine giden Demirkıran'ın, iddiaya göre burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı, ardından U.H'nin ve yanındaki diğer arkadaşının Demirkıran'ı halıya sararak evin bahçesine bıraktıkları belirlendi.

Demirkıran'ın eve gelmemesi üzerine ailesinin U.H. ile görüşüp nerede olduğunu sorduğu, U.H'nin bilmediğini söylemesi üzerine birlikte Demirkıran'ı aramaya başladıkları öğrenildi.

U.H'nin bugün polisi arayarak, Demirkıran'ı halıya sarılı halde evin bahçesine bıraktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.H ve diğer kişi işlemleri için emniyete götürüldü.