İstanbul'da uçuşlara sis engeli! Bir süre iniş yapamadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da uçuşlara sis engeli! Bir süre iniş yapamadılar

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların aksamasına neden oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar bir süre iniş yapamadı. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı iniş yapamayan ve yakıt kritiğine giren 25 uçak başta İstanbul Havalimanı olmak üzere diğer havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Sisin etkisinin azalmasıyla uçuşlar normale döndü. Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın yaptığı açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeni ile iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır" dedi.

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