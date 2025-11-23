Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Onur ve Özgürlük, Semavi Yüz Kahramanları ile Holodomor Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda etkinlik düzenledi.

Şişhane Meydanı'nda, Ukrayna ulusal marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, kentte yaşayan Ukraynalılar ile Rus güçleri tarafından esir alınan ve kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Ukraynalı askerlerin aileleri, Kırım Türkleri, Çeçen ve Çerkez derneklerinden temsilciler katıldı.

Etkinlikte, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve bütünlüğüne yönelik sloganlar atıldı.

Başkonsolos Nedilskyi, günün önemine dair konuşma yaptı.

Ukrayna Ombudsman Temsilciliği Kırım Sorumlusu Elvin Kadirov da savaş esirlerinin ailelerinin yakınlarına kavuşmak için Türkiye'den yardım istediklerini söyledi.

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova da şunları kaydetti:

"Saldırgan ülke Rusya'nın asırlarca Ukrayna halkına karşı uyguladığı soykırım zincirinin bir halkası olan Holodomor kurbanları vatandaşlarımızı anmak için toplandık. Sadece onları değil, Rusya tarafından bugünlerde de öldürülen kişileri anmak için kayıp, esir ve yasa dışı mahkum edilen Ukraynalı askerler ile ve sivillerin durumu, sıkıntıları, maruz kaldıkları insanlık dışı muamelelere dikkati çekmek için toplandık. Lütfen mazlumların sesi olun, sesleriniz onları evine getirecek bir ışık, ailelerin yeniden birleşmesine yardımcı olacak şefkatli bir eldir."