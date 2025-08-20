İstanbul’da ulaşım devrimi! Sirkeci’de iskeleye veda ediliyor: Tarihi yarımadaya yeni vizyon

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. plana ilişkin, “Yarımada’daki sorunu yalnızca ulaşım sorunu olarak görmüyoruz. Burada hedefimiz, araç yoğunluğunu ve otopark kirliliğini azaltmak, yaya alanlarını genişletmek vDr. Pelin Alpkökine tur otobüsleri gibi turistik hareketliliği düzenleyerek bu bölgeyi uluslararası standartlara taşımak” dedi.

İBB, Paris İklim Anlaşması ve İstanbul’un 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda Tarihi Yarımada için özel bir ulaşım stratejisi geliştirdi. 2021 İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2022 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile uyumlu bu plan, bölgenin kültürel ve doğal mirasını korumayı ve ulaşımda sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

“TARİHİ YARIMADAYA HAKKINI İADE EDECEĞİZ”

İstanbul’un diğer megakentlerden farklı olarak çok özel bir tarihi dokusu olduğunu ifade eden Alpkökin, “Bizim tüm İstanbul için bir ulaşım vizyonumuz var. Megakentin hareketliliği için zaten gerekli yatırım ve çalışmaları yapıyoruz. Ancak tüm bu çalışmalar içerisinde en önemlisi Tarihi Yarımada ulaşım vizyonu. Tarihi Yarımada’daki sorunu yalnızca ulaşım sorunu olarak görmüyoruz. Dünyanın önemli turistik bölgelerinde yaya, hiçbir zaman ikinci planda olmaz. Biz de bunu Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı ile sağlayacağız. Tarihi Yarımada’ya hakiki hakkını iade etme vizyonu bu aslında. Burada hedefimiz, araç yoğunluğunu ve otopark kirliliğini azaltmak, yaya alanlarını genişletmek ve tur otobüsleri gibi turistik hareketliliği düzenleyerek bu bölgeyi uluslararası standartlara taşımak. Bu vizyonun ortaya çıkış noktalarından biri de Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla, 2019’da Kophenhag’da imzalanan Paris Anlaşması’dır. 2030’da karbon salımını azaltmak, 2050’de ise karbon nötr bir İstanbul hedefiyle yola çıktık. Tüm paydaşlarımızla birlikte Tarihi Yarımada için bizi bu hedefe taşıyacak yol haritasını oluşturduk.”

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT

Çalışmaların aşama aşama hayata geçirileceğini ifade eden Alpkökin, “Pilot bölgelerle beraber hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Bunlardan biri otobüs öncelikli şeritler olacak. Böylece İstanbul’a, Tarihi Yarımada’ya gelen misafirlerimizi toplu ulaşım kullanmaya teşvik edeceğiz. Trafiğin içine girmeyen daha hızlı bir yolculuk imkanı sağlayan otobüs yolculuğu daha cazip olacaktır” dedi.

Plana göre, ilk etapta pilot bölge olan Vatan Caddesi’nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulamasıyla, hem trafik sıkışıklığının azaltılması hem de hem de toplu ulaşımın verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Vezneciler-Edirnekapı ve Fevzipaşa Caddesi’nde de çalışmalar devam ettiği ifade edilirken, Fevzipaşa Caddesi’nde planlanan otobüs şeridinin, Edirnekapı’da raylı sistemle entegre edileceği belirtildi.

SİRKECİ ARABALI VAPUR HATTI YENİKAPI’YA TAŞINACAK

Planlama kapsamında, Tarihi Yarımada’nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı’ya taşınacak. Böylece Sirkeci bölgesi araç trafiğinden arındırılacak ve tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet eden bir merkez olacak. Alpkökin, arabalı vapur iskelesinin Yenikapı’ya taşımasıyla, Sirkeci’den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatların da hizmete gireceğini belirtti.

ALİBEYKÖY’DE YENİ P ARTI D OTOPARKI KURULACAK

Ulaşım Planı'na göre, özel araç trafiğini kontrol altına almak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla Tarihi Yarımada’da P artı D (Park Et Devam Et) otoparklarının sayısı artırılacak. Mevcut Yenikapı ve Feshane otoparklarına ek olarak Alibeyköy’de yeni bir P artı D otoparkı hizmete girecek. Böylece sürücüler araçlarını bu noktalarda bırakıp toplu ulaşım araçlarına geçiş yapabilecek.

Yaya ve bisiklet dostu alanlar artacak

Plan, Tarihi Yarımada’nın yaya hareketliliğini artırmaya odaklanıyor. Sarayburnu ve Cankurtaran bölgesindeki oteller çevresi özel araçlardan arındırılarak, yaya erişimi güçlendirilecek. Ayrıca yaya dostu sokaklar ve trafik sakinleştirme uygulamaları ile özellikle okul çevrelerinde güvenlik ve konfor artırılacak. Turistik yaya ve bisiklet güzergahlarıyla aktif ulaşım da desteklenecek.

DENİZ ULAŞIMI VE RAYLI SİSTEM HATLARINDA GÜÇLENDİRME

Kabataş Transfer Merkezi ile deniz ulaşımı daha da güçlendirilirken, Bağcılar-Kabataş (T1) ve Sirkeci-Kazlıçeşme (U3) raylı sistemlerinde ek seferler düzenlenecek. Haliç’te planlanan turizm odaklı Hop-on Hop-off deniz hattı da turistik deneyimi artıracak.