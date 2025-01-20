İstanbul'da Ümit Özdağ hazırlığı. Vatandaşı engellemek için barikatlar kuruluyor.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da Ümit Özdağ hazırlığı. Vatandaşı engellemek için barikatlar kuruluyor.

Zafer Partili Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Emniyet önündeki hazırlık fotoğrafını paylaştı.

Zafer Partili Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

umitozdagdestek.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine paylaşım yapan Çolak, Ankara'da gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul'a getirileceği öğrenilirken Çolak yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

polis.jpeg

"Ümit Özdağ geliyor diye Vatan caddesinde emniyet müdürlüğü önünde hummalı bir çalışma başladı. Barikatlar arabadan indiriliyor. Tüm barikatlara rağmen biz genel başkanımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

polisss.jpeg

Son Haberler
Ümit Özdağ Ankara’dan İstanbul’a konvoyla geliyor! Onlarca araç İstanbul’a geliyor
Ümit Özdağ Ankara’dan İstanbul’a konvoyla geliyor! Onlarca araç İstanbul’a geliyor
Eski MHP milletvekili Atila Kaya'dan Ümit Özdağ'a destek
Eski MHP milletvekili Atila Kaya'dan Ümit Özdağ'a destek
İstanbul'da Ümit Özdağ hazırlığı. Vatandaşı engellemek için barikatlar kuruluyor.
İstanbul'da Ümit Özdağ hazırlığı. Vatandaşı engellemek için barikatlar kuruluyor.
Öcalan bir teröristbaşıdır ve alçağın önde gidenidir
Öcalan bir teröristbaşıdır ve alçağın önde gidenidir
Dinamo Kiev Teknik Direktörü "Galatasaray Türkiye'nin en güçlü takımı"
Dinamo Kiev Teknik Direktörü "Galatasaray Türkiye'nin en güçlü takımı"