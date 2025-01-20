İstanbul'da Ümit Özdağ hazırlığı. Vatandaşı engellemek için barikatlar kuruluyor.

Zafer Partili Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması üzerine paylaşım yapan Çolak, Ankara'da gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul'a getirileceği öğrenilirken Çolak yaptığı paylaşımda şunları söyledi.

"Ümit Özdağ geliyor diye Vatan caddesinde emniyet müdürlüğü önünde hummalı bir çalışma başladı. Barikatlar arabadan indiriliyor. Tüm barikatlara rağmen biz genel başkanımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.