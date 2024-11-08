İstanbul'da Ümraniye Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelere saldırı

Ümraniye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ümraniye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran şunları paylaştı:

"Ümraniye Belediye Meclisinde kadın meclis üyelerimiz ve tüm meclis grubumuz saldırıya uğradı.

Saldıran sivil kişiler başta olmak üzere herkes hakkında hukuki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz."

Ümraniye Belediye Meclisinde kadın meclis üyelerimiz ve tüm meclis grubumuz saldırıya uğradı. Saldıran sivil kişiler başta olmak üzere herkes hakkında hukuki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz. pic.twitter.com/mn0zRCI3CV — İbrahim Can Kıran (@ibrahimCanKiran) November 7, 2024

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, CHP Ümraniye Meclis üyelerimize yapılan saldırıya karşı sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Türkiye’nin birinci partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu partisiyiz. Türkiye’yi, İstanbul’u ve Ümraniye’yi koruyacak ve hiç kimseye teslim etmeyecek güç ve irade bizlerde mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"80-100 KİŞİNİN ARASINDA KALDIK"

CHP Ümraniye Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Hüseyin Karaköse, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün kasım ayının ikinci oturumu için perşembe günü meclis salonuna hep beraber geçtik. Ancak meclis salonunun önünde normalden çok daha fazla sayıda zabıta ekibi vardı. Seyirci locası ise tamamen doluydu. Meclisimizdeki söz verme tartışmalarından dolayı tartışmalar yükseldi. Bunun ardından İbrahim Can Kıran, Hıdır Öner ve Duygu Doğan arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu ve diğer meclis üyelerimizin de bu arbedenin içinde kaldığı çok talihsiz olaylar yaşandı. Seyirci locasından Meclis salonuna inen kişilerin iktidarın yöneticileri mi, teşkilat mensupları mı yoksa belediye personelleri mi olduğunu bilemiyoruz. Biz 15-16 arkadaşımızla 80-100 kişinin arasında kaldık."