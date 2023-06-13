İstanbul'da utandıran Şampiyonlar Ligi finali: İngiliz basını manşetleri böyle çıktı

İstanbul Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter'le Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının organizasyonu İngiltere'de gündem oldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Tüm dünyaya uluslararası organizasyon yapma başarımızı gösterdik" demesine rağmen yaşananların hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İngiliz basını utandıran rezaletleri madde madde yazdı.

Maçın öncesinde ve sonrasında taraftarların çile çektiğini vurgulayan gazeteler, trafikten ve taksicilerin istedikleri uçuk fiyatları özellikle vurguladı.

Daily Mail gazetesi, trafik nedeniyle stada bir noktadan sonra yürüyerek gitmek zorunda kalan taraftarların, çıkışta da otobüs bulamadıklarını ve Başakşehir'den kent merkezine altı saatlik bir yürüyüşle ulaşabildiklerini belirtti.

Gazetenin Manchester City'yi takip eden spor muhabiri Alex Brotherton da, UEFA'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "30 bin Manchester City taraftarının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yerel saatle 1'e çıktığında kendilerini kent merkezine götürecek hiçbir otobüs bulamamaları harika bir akşama gölge düşürdü" ifadelerini kullandı.

Brotherton, "Staddan merkeze yürüyerek 6 saatti gidilebiliyor. Bazı otobüsler geldi ama park alanından 90 dakika boyunca çıkamadılar. Şansımız yaver gitti ve otobüsünün dolu olmasına rağmen bir şoförü bizi almaya ikna ettik. Taraftarların ulaşımı için yapılan organizasyon tam anlamıyla rezaletti. Sayısız taraftar İstanbul kent merkezinden 30 kilometre uzakta, dönüş için 100 sterlinden daha fazla para isteyen taksi şoförlerinin insafına bırakıldı. Bu sabah uçağa yetişmesi gerekenlerin ne yapacağını ancak Tanrı bilir" dedi.

The Independent gazetesi de taraftarların su veya tuvalet olmadan 3 saate kadar süren yolculuklar yapmak zorunda kaldığını, yaşlı taraftarların taksi bulabilmek için tekerlekli sandalyelerle bir kilometreden uzun yol gittiğini, taksicilerin 200 euro ücret istediğini yazdı.

Haberde taraftarların maça zamanında ulaşabilmek için minibüslerden inip bayırlara tırmanmak ve inşaat alanlarından geçmek zorunda kaldığı, stat çevresinde ise 20 bin kişiye 20 tuvalet düştüğü söylendi.