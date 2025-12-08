İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir saldırgan öldürülürken 2 saldırgan ise sağ ele geçirildi. Öte yandan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.”