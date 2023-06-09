İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, 22-29 Mayıs'ta Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de düzenlenen 4 operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 343 kilo 938 gram uyuşturucu, 34 bin 200 hap, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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