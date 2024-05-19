İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da polis ekipleri tarafından Beykoz ve Kağıthane merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve 25 bin 200 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul genelinde Beykoz ve Kağıthane ilçeleri merkezli olmak üzere 29 uyuşturucu satıcısı tespit edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişiyle birlikte toplam 41 şüphelinin adresleri belirlendi ve operasyon planlandı.

17 Mayıs saat 05.00'te eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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