İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheli yakalandı

Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde bulunan A.D. ve S.B'yi gözaltına alan polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada, 25 gram eroin, 4 bin 835 lira banknot, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (AA)