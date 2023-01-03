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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:04
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheli yakalandı
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Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde bulunan A.D. ve S.B'yi gözaltına alan polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada, 25 gram eroin, 4 bin 835 lira banknot, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (AA)

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