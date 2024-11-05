İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelerinde haklı çıktılar. Şüpheli T.D.'nin üst aramasında 4,85 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, çalışmayı derinleştirdiler. T.D.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi öğrendi. Adrese yapılan operasyonda, Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

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Adreste yapılan aramalarda ise 503 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 12 ekstazi hapı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Şüphelilerin sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 33 suç kaydı olduğu belirlendi. Y.Ç., F.G., T.D. ve N.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, K.A. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.