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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskında, 453 kilo 200 gram Hint keneviri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 6 kilo 550 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:06
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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 453 kilo Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı 3 şüpheliyi tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Aralık’ta Büyükçekmece’de bir villa, bir otomobil ve bir eve düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU, AVRUPA ÜZERİNDEN YURDA SOKULDU

Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleştirilen aramalarda, Avrupa üzerinden yurda sokulan ve iç piyasaya sürülmeye çalışılan 453 kilo 200 gram Hint keneviri ve uyuşturucu çoğaltılmasında kullanıldığı belirlenen 6 kilo 550 gram katkı maddesi ele geçirildi.
Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu çerçevesinde emniyette sorguya alındı. Polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra 25 Aralık’ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 uyuşturucu tacirinin tutuklandığı belirtildi.

 

(Kaynak: İHA)

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