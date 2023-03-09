9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Şubat-8 Mart'ta, Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda toplam 309 kilogram uyuşturucu madde ile 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:06
Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 8 şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 22 Şubat-8 Mart'ta, Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda toplam 309 kilogram uyuşturucu madde ile 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
3
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
4
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
5
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Slaven Bilic bombası. Türkiye'ye dönüyor
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Fransızları sokağa döken emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.