İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Aracın motoruna zulalamışlar

Kaynak: İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Aracın motoruna zulalamışlar

Avcılar'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın motor kısmına zulalanmış halde kokain buldu.

Avcılar Firuzköy'de yapılan polis denetimlerinde şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan sürücü R.T.'nin (28) aracı içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda aracın motor kısmına gizlenmiş vaziyette 64.23 gram kokain, şüpheliye yapılan üst aramasında ise 3 bin 400 lira nakit para ve cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca R.T.'nin benzer suçlardan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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