İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunda 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.”

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm ekipleri tebrik etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.