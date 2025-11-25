Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları:

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.