Fırtına İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.