İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Avcılar’da iki sahipsiz köpek, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Hayvanseverlerin bulduğu Asil ve Karaoğlan, isimli köpekler veterinere yetiştirildi.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'ndeki Paşaeli Piknik Alanı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iddiaya göre sahipsiz ve hayvanseverlerle belediyenin verdiği mamalarla beslenen 2 köpeği zehirledi. Bir hayvansever tarafından can çekişirken bulunan köpeklerin durumu ekiplere bildirildi. Asil ve Karaoğlan adlı köpekler parka gelen ekipler tarafından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Köpekler veterinerlerin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

'ŞU ANDA DURUMLARI ÇOK İYİ'

Sağlığına kavuşan ve hayati tehlikeyi atlatan köpeklerin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şefi İzzet Yamaç, "Cuma günü müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Paşaeli Piknik Alanı'nda zehirlendiği bilgisi geldi. Ekip arkadaşlarımız tarafından 2 can alınarak buraya getirildi. Gören kimse olmadığı için ekiplerimiz yeni zehirlenme olduğunu belirledi; ilaç tedavisiyle müdahale edilmiştir. Zehirlenme şüphesi var ancak, gören de olmadığı için kesin birşey diyemiyoruz. Şu anda durumları çok iyi. Sahiplenilmelerini bekliyoruz" dedi.

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

İstanbul’da vicdansızlık: İki köpeği zehirlediler

Son Haberler
Eski milli takım oyuncusu trafik kazasında can verdi
Eski milli takım oyuncusu trafik kazasında can verdi
Dağ keçileri sürü halinde Bayburt’ta görüntülendi
Dağ keçileri sürü halinde Bayburt’ta görüntülendi
Türk gıda devi Ülker yapay zekayı yönetim kuruluna alacak. Ali Ülker açıkladı
Türk gıda devi yapay zekayı yönetim kuruluna alacak
Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti
Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralı hareketliliği: Gönderilmesi planlanan isimler 'yok artık' dedirtti
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak