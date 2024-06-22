İstanbul’da yabancıların yaşamadığı ilçeler belli oldu!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Ekrem İmamoğlu, Almanya’da Türk İş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, “İstanbul’da 2.5 milyona yakın mülteci var. 16 milyon resmi nüfusun yüzde 17-18’i mülteci” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklaması sonrası yapılan resmi açıklamada ise, İstanbul’da 1 milyon 87 bin 17 yabancı nüfusun bulunduğu belirtildi. TÜİK’in 2023 yılı verilerinde ise İstanbul’da yabancı nüfusu 736 bin 280’den 599 bin 118’e gerilediği belirtildi.

Ancak İstanbul’da 2021 ve 2022 yılında yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20’yi aştığı Fatih, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri yabancı kaydına kapatılmıştı.

TÜİK’E GÖRE 1 MİLYON 180 BİN 341 YABANCI

TÜİK’in 2023 nüfus verilerine göre yüzde 20 şartı uygulandığında ise, toplam yabancı nüfus sayısı 1 milyon 180 bin 341 yapıyor. İlçeler bazında örneğin 427 bin 901 nüfusa sahip Esenler’de 85 bin 580, 792 bin 030 nüfusa sahip Küçükçekmece’de 158 bin 406, 532 bin 802 nüfusa sahip Sultangazi’de 166 bin 560, 280 bin 896 nüfusa sahip Zeytinburnu’nda 56 bin 179, 356 bin 025 nüfusa sahip Fatih’te 71 bin 205, 978 bin 007 nüfusa sahip Esenyurt’ta 195 bin 601, 437 bin 221 nüfusa sahip Avcılar’da 87 bin 444, 567 bin 848 nüfusa sahip Bahçelievler’de 113 bin 569, 509 bin 915 nüfusa sahip Başakşehir’de 101 bin 983, 719 bin 071 nüfusa sahip Bağcılar’da 143 bin 814 yabancı ikamet etmekte.

Yabancı ikametine kapatılan bu 10 ilde toplam 1 milyon 180 bin 341 yabancı ikamet ederken resmi makamlarca İstanbul’da “1 milyon 87 bin 17 yabancı var” açıklaması yapması "İstanbul’un geriye kalan 29 ilçesinde yabancı ikamet etmemekte midir? sorusunu akıllara getirdi. Diğer taraftan yüzde 20 kriterinin mahalle bazında uygulanması durumunda da sayıların aşağı yukarı benzer çıkacak oluşu, gerçek rakamları yansıtması açısından önem taşıyor.

10 İL YABANCI İKAMETİNE KAPATILDI

2023’ün Temmuz ayında “İstanbul’da 39 ilçe yabancı ikametine kapatıldı” iddiaları sonrası Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

İstanbul, 2019 yılında geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatılmıştır.

2021 yılı Ocak ayında İstanbul’un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

2022 yılı Ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20’yi aştığı toplam 63 ilde 1.169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54’tür.