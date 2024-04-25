İstanbul'da yağma bu defa adalarda başladı. Vakıflar buraları ihaleye çıkardı

İstanbul’un Prens Adaları’nda hukuka aykırı işlemlerle talan bütün hızıyla devam ediyor. Deniz kenarları ranta açılıyor. İhaleler hız kesmiyor.
Geçtiğimiz bir hafta içinde Heybeliada ve Burgazada'da bu rant çabalarından nasibini aldı. İddiaya göre sit alanı olan sahillere yönelik üç hukuksuz girişime imza atıldığı iddia ediliyor
İddiaya göre İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Burgaz’daki Martha Koyu ve koyun sırtında yer alan sebze bahçesi ihaleye çıkarıldı.
Heybeliada'daki dünyanın en güzel mikro klimaya sahip olduğu belirtilen çam limanı Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi. Oradaki kiracı konumundaki işletmeye de acele tahliye kararı verildi.
Heybeliada'da Orduya ait iskelede bu rant girişimlerinden nasibini aldı. Ordunun iskelesinin bitişiğindeki kıyıya dolgu çalışması başlatıldı. Neden böyle bir şey yapıldığına dair bir bilgi ortada yok. Adalıları öngörüsü buranın da ihaleye çıkarılacağı yönünde
Madam Martha Koyu birinci derece SİT alanı olmasına rağmen aylık 150 bin lira bedelle 8 mayısta kiralamaya açılacağı kaydedililiyor.
Uzmanlar Madam Martha Koyu’nun Marmaraya oksijen sağlayan bir habitat olduğunu belirtiyor ama dinleyen yok. Deniz çayırlarının en önemli yaşam alanları
Ancak Martha Koyu ne yazık ki 2019-2021 tarih aralığında da benzer bir ihale konusuyla tehdide açık hale getirilmişti. Koyun 8 Mayıs’ta ihaleye çıkması bekleniyor.
KOYDAKİ BAHÇEYE DE İHALE DARBESİ
Mimi koyunun üst kısmındaki bahçe de iddiaya göre parça parça ihale çıkarılıyor. Kiralayan için hazırlanmış ihale şartnamesinde hiç bir şart bulunmuyor. Kıyı çizgisi gibi...
İhaleye çıkan yer 10 ile işaretli alan. İkinci ihale ise parkın oradaki alan içerisindeki evlerden biri…
DİYANET İŞLERİ ADALARDA
Ayrıca Heybeliada Sanatoryumu‘na ait 3 bin 100 metrekarelik kıyı parselinin, Kaymakamlık emri ile boşaltılmasının istendi. Arazinin İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredileceği duyurulmuştu.
O kıyı şeridi şu anda plaj vasfında. İşletmenin 4 Ocak 2024’e kadar araziyi boşaltmasının istendi. İşletmenin 11 yıllık sahbi Yasin Mercan, Adalar Kaymakamlığı‘nın tahliye talebini mahkemeye taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vererek işlemi iptal etti.
İBB’nin Marmara Bölgesi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildikten sonra konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yollandı. Sonuç itibari ile Bakanlık kıyıları kendi yetki alanına aldı, iç bölgeleri de İBB’ye bıraktı. Tam da planların askıda olduğu süreçte yapılan kamuoyu bilgilendirme toplantısında İBB, bu planlara sahip çıktığını ve Bakanlıkla anlaştığı belirtildi.
Aslında Kıyı Kanunu oldukça net. Kıyı şeridinden yararlanmada kamu yararının önde geliyor. Dolayısıyla kıyıları üçüncü bir kişiye kiralayamazsınız. İdarenin buraları kiralaması hukuka aykırıdır.
SİT İLANINDAN SONRA PLANLAMA SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre; bir yerde sit ilan edilmişse orada üç ay içinde Bölge Komisyonu tarafından Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları belirlenir, 18 ay içinde Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanır.
Bu planlar ise “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” ile “Korunan Alanlarda Plan İnceleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin Genelge” ekinde bulunan “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına” göre hazırlanıyor.
Adalar 9 adadan oluşuyor.Büyükada ( Prinkipo),Heybeliada( Halki),Burgazada ( Antigoni),Kınalıada (Proti),Sedef Adası (Terevintos),Tavşan Adası ( Miyandros),Sivri Ada (Oxis),Kaşıkadası (Pita),Yassıada ( Plati).