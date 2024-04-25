İstanbul'da yağma bu defa adalarda başladı. Vakıflar buraları ihaleye çıkardı

Uzmanlar Madam Martha Koyu’nun Marmaraya oksijen sağlayan bir habitat olduğunu belirtiyor ama dinleyen yok. Deniz çayırlarının en önemli yaşam alanları

Ancak Martha Koyu ne yazık ki 2019-2021 tarih aralığında da benzer bir ihale konusuyla tehdide açık hale getirilmişti. Koyun 8 Mayıs’ta ihaleye çıkması bekleniyor.