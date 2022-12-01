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İstanbul'da yağmur sonrası trafik çilesi... Yoğunluk yüzde 90'ı buldu

İstanbul'da beklenen yağmurun başlamasının ardından trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik saat 18:00 itibarıyla yüzde 90'ı buldu. Ana yollarda kilometrelerce araç uzunluğu oluştu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 18:16
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İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu

İstanbul'da yağmur sonrası trafik çilesi... Yoğunluk yüzde 90'ı buldu
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İstanbul’da başlayan sağanak yağış bazı bölge ve noktalarda trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 18:40 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ'DEN 10 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Mersin, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

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HER TAŞIN ALTINDAN
1.12.2022 18:33
her taşın altında şahsım belası çıkıyor..trafik sorunundan marketteki enflasyona kira artısından maden kazasına hepsi tek adamın açtığı sorunlar  
 
şahsın marifeti
1.12.2022 18:32
doldurdu şehre milyonlarca mülteciyi şehrin nufusu iki kat arttı tabi trafikte aynı oranda arttı. her arabın altında araba coğu acemi  
 
İki dost
1.12.2022 18:29
İmamoğlu istifa  
 
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