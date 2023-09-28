İstanbul'da yağmur yağdı trafik felç oldu. Yoğunluk yüzde 81'i geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Bu uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış trafiği felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti.

İstanbul'da yağmur yağdı trafik felç oldu. Yoğunluk yüzde 81'i geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

Bu uyarıların ardından özellikle Avrupa yakasında yağış etkili oldu. Kuvvetli yağışla Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi ve Esenyurt'ta su baskınları yaşanıyor. Yağmur sonrası iki yakada da trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk oranı yüzde 81'i geçti.

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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURMUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe günü yani bugün için İstanbul'da sağanak beklendiği duyurulmuştu. 3 gün süreceği öngörülen sağanak için vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılmış ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden de bir uyarı gelmişti. Bunun ardından bugün saah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

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