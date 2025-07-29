İstanbul'da yağmura saatler kaldı

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yarın yağması beklenen yağmurun saatini açıkladı.

Türkiye uzun zamandan bu yana sıcak havaların etkisinden kurtulamıyor.

Sıcak havaların beraberinde getirdiği orman yangınları ile son haftalarda mücadele eden Türkiye, MGM'den gelecek olan yağmur dolu müjdeli habere kulak kabarttı.

MGM ise yaptığı son açıklamada müjdeli haberi yurda duyurdu.

Yarın İstanbul'da etkili olacak olan yağışlı havanın cuma günü yayılarak devam etmesi ve 31 kenti etkisi altına alması bekleniyor. İstanbul MGM'nin tahminlerine göre saatler sonra yağışlı hava etkisi altına girecek.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yarın beklenen yağış hakkında açıklamalarda bulundu. Yağışlı havalara rağmen yüksek sıcaklıkların devam edeceğini ifade eden Tek, İstanbul'da beklenen yağışın çok etkili olmayacağını belirtti.

Tek açıklamasında yağmurun yarın hiç yağmayabileceğini, olası yağmurun öğleden sonra yağabileceğini ifade etti:

"Yarın İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış olasılığı gözüküyor. Sistem biraz zayıf; olasılık olarak söylüyoruz; ama kuvvetlenebilir de. Hatta hiç yağmadan da geçebilir ama öğleden sonra İstanbul için bir yağış ihtimali gözüküyor."

Sıcak havaların yurt genelinde hafta boyunca etkili olacağını ifade eden Tek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sistem yarın Batı Karadeniz ve yurdun doğusuna doğru yani kuzey kesimlerden, Doğu Karadeniz'e doğru kayacak. Oralarda da yer yer lokal yağışları göreceğiz. Özellikle Perşembe günü Edirne ve Çanakkale çevresinde kuvvetli yağış var. İstanbul'da da çok hafif yağış olasılığı yine bulunuyor.

Ülke genelindeki bu yüksek sıcaklıklar bu hafta da aslında devam edecek. Özellikle güney bölgelerde yükselen sıcaklıklar var. Tabii kıyı kesimlerde nemle ilgili problemler var. Sıcaklıklar bazen yükselmiyor ama bu sefer de nem çok yükseldiği için hissedilen sıcaklık değerleri artmış oluyor.

Kuzeyden gelen serin hava yarın ve önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde sıcaklıkları düşürecek. Önümüzdeki günlerde yine özellikle Ege’ nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun çevresi ağırlıklı olarak ve Akdeniz'de Toroslar bölgesi olmak üzere buralarda yağmur şeklinde yağışlar bırakacak gözüküyor"