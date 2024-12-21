İstanbul’da yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

Kaynak: İHA
İstanbul’da yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik dün operasyon düzenlenmiş, örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu 19 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Terör şüphelisi 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan 14 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilirken, 1 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu
Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu
Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı
Emekli öğretmen, evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı
Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Bigadiç'te ev yangını: Yaşlı adam hayatını kaybetti
AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı
AKP’li Şamil Tayyar asgari ücretteki asıl tehdidi açıkladı
Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı
Beylikdüzü'nde tır garajında yangın çıktı